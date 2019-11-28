Минфин принял неожиданное решение по судьбе "ПриватБанка": кто теперь ним владеет

Министерство финансов Украины, которое владело 100% акций "ПриватБанка", передало их Кабинету министров.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Нацбанка.

На момент 1 декабря 2016 года, когда банк был национализирован, собственником всех акций было государство в лице Министерства финансов. Однако уже по состоянию на 25 сентября 2019 года, акции были переданы Кабмину.

Издание Finclub предполагает, что таким образом власти стараются избежать возврата банка его бывшим владельцам, олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечается, экс-владельцы "ПриватБанка" оспаривают договор купли-продажи акций банка между Минфином и лицами, которые были на тот момент акционерами банка. Если Минфин проиграет, он будет вынужден вернуть акции бывшим собственникам, но теперь ведомство уже не имеет к ним доступа.

Как сообщал "Апостроф", ранее Игорь Коломойский заявил о том, что вернет "ПриватБанк" в свою собственность "в ближайшее время".