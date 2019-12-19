На кону судьба страны: что решит суд по "ПриватБанку"

Три года назад "ПриватБанк" перешел в собственность государства, которое влило в него более 155 миллиардов гривен. Однако 19 декабря 2019 года может быть принято судебное решение о возвращении финучреждения прежним собственникам. "Апостроф" вспоминал хронику событий вокруг скандального банка.

Шестой апелляционный административный суд на своем заседании 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции, признавшего незаконной национализацию "ПриватБанка", состоявшейся ровно три года назад.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева на основании иска бывших собственников "ПриватБанка" отменил национализацию финучреждения. Государство в лице Кабинета министров, Национального банка Украины (НБУ) и самого "ПриватБанка" обжаловали вердикт.

Что было

"ПриватБанк" был создан в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. На момент национализации в конце 2016 года он был крупнейшим финансовым учреждением Украины.

Решение о национализации банка было принято 18 декабря 2016 года. При этом 16 декабря, по неофициальной информации, тогдашний президент Украины Петр Порошенко провел встречу с акционерами "ПриватБанка", в ходе которой последние, якобы, признали наличие у банка серьезных финансовых проблем и попросили перевести его в государственную собственность. Они также, якобы, обязались возместить государству потери и реструктурировать портфель банка. Как известно, для спасения "ПриватБанка" государство внесло в его капитал в общей сложности более 155 миллиардов гривен.

Однако тогдашний директор по информационным технологиям "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет, который сейчас занимает должность министра Кабинета министров, заявил, что для собственников банка решение о национализации стало неожиданностью.

Впоследствии бывшие акционеры заявляли, что никаких серьезных проблем у "ПриватБанка" не было, а власти просто решили отобрать у них самый крупный и системообразующий банк страны.

Тем не менее, серьезные обвинения звучат и в адрес экс-владельцев. Согласно данным одного из журналистских расследований, перед национализацией из "ПриватБанка" вывели 110 миллиардов гривен, а по словам бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, непосредственно в ночь перед национализацией, менеджмент банка вывел из него более 16 миллиардов гривен.

Кстати, "Апостроф", в связи с нарастающим количеством скандалов вокруг "ПриватБанка", еще летом 2017 года писал о том, что ситуация, при которой бывшие владельцы финучреждения могут попытаться оспорить его национализацию, вполне вероятна.

Что есть

Украинское государство и бывшие собственники "ПриватБанка" за период со времени национализации подали в отношении друг друга значительное количество судебных исков, и на сегодня тяжбы ведутся как в Украине, так и за рубежом.

Так, в декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц, в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаниям, которые предположительно находятся в их собственности или под их контролем. Ответчики, в свою очередь, заявили, что иск должен рассматриваться не в Великобритании, а в Украине или Швейцарии (на то время постоянное место жительства Коломойского). Суд постановил, что ему не подсудно это дело, но признал, что требования "ПриватБанка" к бывшим акционерам обоснованы, в связи с чем в качестве обеспечительной меры, наложил всемирный арест на активы ответчиков на сумму более чем в 2,5 миллиарда долларов. "ПриватБанк" обжаловал вердикт, и 15 октября 2019 года апелляционная инстанция вернула рассмотрение иска в Высокий суд Лондона, сохранив при этом арест активов ответчиков.

В Украине, помимо дела в Окружном админсуде Киева, рассматривается еще один иск - в Хозяйственном суде Киева, в котором Коломойский и Боголюбов требуют вернуть им акции "ПриватБанка". Однако судебный процесс в этом деле 17 октября 2019 года был приостановлен - до вынесения вердикта Шестым апелляционным админсудом, поскольку суть исковых требований идентична.

Соответственно, если 19 декабря апелляционная инстанция оставит решение Окружного админсуда столицы в силе, процесс в Хозяйственном суде Киева будет разблокирован.

Что дальше

Очевидно, что Апелляционный суд может принять решение в пользу, как государства так и бывших собственников банка. Есть и промежуточный вариант – не исключено, что суд отложит на неопределенный срок вынесение вердикта, иными словами, "подвесит" ситуацию.

В случае реализации последнего сценария, появляется возможность принять закон, который запрещает возвращать национализированные банки - и "ПриватБанк" в том числе - прежним владельцам. Соответствующий документ уже подан в Верховную Раду правительством.

Но негативный сценарий исключать нельзя. На этот случай у государства есть еще один план. "Отмена национализации — означает отмену всех действий, которые были сделаны после нее, включая докапитализацию "ПриватБанка". В результате этого "ПриватБанк" потеряет капитал, и дальше НБУ в соответствии с законом признает банк неплатежеспособным", - заявила накануне судебного заседания первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, в случае решения о денационализации регулятору будет сложнее удерживать финансовую стабильность ПриватБанка. Это станет негативным сигналом и для инвесторов. Как писал "Апостроф", денационализация "ПриватБанка" может не только осложнить отношения с Международным валютным фондом, но и привести к изоляции Украины со стороны Запада.