RU  UA

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.15
Меню
Банки

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

12:50
Обнимашки и нежные поцелуи: Маша Ефросинина поделилась невероятно трогательным видео с мужем
12:32
Немецкая овчарка спасла хозяина от смерти, вовремя разбудив его жену: фото героини
12:25
Зайдем в тупик: Путин выдвинул Украине два наглых требования по Донбассу
12:10
Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили годовалому сыну первую фотосессию
12:01
В Украине заблокировали часть выплат: кто попадет под "удар", документ
11:55
Эмма Уотсон поздравила фанатов с Рождеством, собрав звезд "Гарри Поттера" на одном фото
11:40
Рэпера 6ix9ine приговорили к двум годам тюрьмы - еще недавно ему грозил срок в 47 лет
11:02
Племянница Ротару таки раскрыла личность избранника, и этот парень не из шоубиза
10:59
Назначен новый посол Украины в США: что о нем известно
10:47
Кара Делевинь романтично поздравила девушку с днем рождения серией приватных фото
10:47
Потасовки в Раде из-за рынка земли высмеяли забавной фотожабой
10:29
Работал со "спецустройством": нардепа поймали на хитром кнопкодавстве в Раде, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вы в окружении, сдавайтесь: в Киеве началась акция из-за громкого суда по "ПриватБанку", фото

четверг, 19 декабря 2019, 12:16
переглянути новину українською

19 декабря под Шестым апелляционным админсудом, где рассматривают дело о национализации "ПриватБанка", начался митинг.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Еспресо.TV.

Украинцы поддерживают решение о национализации и боятся возвращения банка предыдущему владельцу - олигарху Игорю Коломойскому.

"Игорь, вы окружены. Сдавайтесь".

"Мы Приват не отдадим, мы тебе ... дадим".

"Игорь Валерьевич, убейтесь сами. А мы вам - памятник".

С такими плакатами и транспарантами митингующие пришли под стены суда.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, что "ПриватБанк" был создан в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. На момент национализации в конца 2016 года он был крупнейшим финансовым учреждением Украины. Решение о национализации банка было принято 18 декабря 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц относительно Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, вероятно, находятся в их собственности или под их контролем.

В Украине, кроме дела в Окружном административном суде Киева, рассматривается еще один иск - в Хозяйственном суде Киева, в котором Коломойский и Боголюбов требуют вернуть им акции "ПриватБанка".

Как сообщал "Апостроф" ранее, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврата "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

На кону судьба страны: что решит суд по "ПриватБанку"

Коломойский против Запада: как дело ПриватБанка может изменить Украину

Троянский конь в НБУ: что стоит за риторикой главы Совета регулятора

Мутные воды Коломойского и семейный бизнес топ-чиновника: кто зарабатывает на ОВГЗ и чем это грозит стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: