Вы в окружении, сдавайтесь: в Киеве началась акция из-за громкого суда по "ПриватБанку", фото

19 декабря под Шестым апелляционным админсудом, где рассматривают дело о национализации "ПриватБанка", начался митинг.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Еспресо.TV.

Украинцы поддерживают решение о национализации и боятся возвращения банка предыдущему владельцу - олигарху Игорю Коломойскому.

"Игорь, вы окружены. Сдавайтесь".

"Мы Приват не отдадим, мы тебе ... дадим".

"Игорь Валерьевич, убейтесь сами. А мы вам - памятник".

С такими плакатами и транспарантами митингующие пришли под стены суда.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, что "ПриватБанк" был создан в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. На момент национализации в конца 2016 года он был крупнейшим финансовым учреждением Украины. Решение о национализации банка было принято 18 декабря 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц относительно Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, вероятно, находятся в их собственности или под их контролем.

В Украине, кроме дела в Окружном административном суде Киева, рассматривается еще один иск - в Хозяйственном суде Киева, в котором Коломойский и Боголюбов требуют вернуть им акции "ПриватБанка".

Как сообщал "Апостроф" ранее, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврата "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.