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Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт

понедельник, 13 января 2020, 15:20
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Давление силовиков на компанию Олега Бахматюка "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) может иметь катастрофические последствия для экономики страны, единственным выходом из ситуации может быть мировое соглашение между бизнесменом и госструктурами.

Об этом заявил руководитель "Бизнес-варты", бывший народный депутат и эксперт по вопросам аграрной политики Иван Мирошниченко в комментарии AgroPolit.com.

"Нерешение вопроса Ukrlandfarming нанесет вред не только агросектору, рынку земли, но и вообще Украине. Обострение ситуации вокруг Ukrlandfarming - это неосторожное решение вопроса реструктуризации долгов от правительства и НБУ. Вопрос касается не только Ukrlandfarming, но и компании "Авангард", которая имеет шансы оставаться вторым производителем яиц и яичного порошка в мире! Какие последствия будут от их падения? Катастрофические", - сообщил он.

Эксперт предполагает, что последствия от возможного уничтожения компании будут превосходить последствия, которые получила экономика от падения агрохолдинга "Мрия".

"1,2-1,5% ВВП Украины, там работает 30 тысяч человек, около $1,6 млрд кредитов. "Мрия" упала 6 лет назад, и рынок помнит этот привкус и недодает инвестиций в агросектор Украины. Ukrlandfarming - это три "Мрии". Олег Бахматюк не святой, но хочет компанию спасти, предлагает вернуть 8 млрд грн, а власть этого не хочет. Активы в $2,5 млрд станут добычей рейдеров. Получат $200 млн, а положат компанию на $2 млрд. Со стороны власти, ФГВФЛ и правительства должно быть профессиональное и конструктивное решение вопроса", - заявил он.

Иван Мирошниченко напомнил, что дела, которыми давят на компанию, касаются рефинансирования 1,2 млрд грн, полученных VAB-банком от НБУ, и Олег Бахматюк пытается вернуть государству 8 млрд грн кредитов через механизм реструктуризации.

"В чем нет логики, так в желании власти гнаться за 1,2 млрд грн, когда предлагают 8 млрд. Здесь какая-то другая цель. Вообще, история с украинским банкопадом - пример абсурдности: положили более 100 банков - и назвали это оздоровлением финансово-банковской системы. Благодаря НБУ, ФГВФЛ забрал с рынка около 570-600 млрд грн залогов, которые продаются за 5-8% от номинальной или залоговой стоимости через Фонд гарантирования вкладов", - отметил он.

По его мнению, единственным выходом, который не навредит экономике Украины, является мировое соглашение между Бахматюком и государственными учреждениями.

"Он понимает риски и последствия ситуации для страны, рынка, поэтому старается спасти компанию и быть ответственным к людям, стране и 30 тысячам сотрудников и не дать ей упасть, а при возможности продолжать ее развитие. Для меня он большой украинский, национально ориентированный бизнесмен. Должны быть найдены решения, должна быть профессиональная дискуссия для экономики страны. Должно быть подписано мировое соглашение между Бахматюком и госучреждениями в рамках законодательства. Нужны профессиональные решения, спокойная дискуссия, чтобы защитить людей, сохранить компанию и удержать инвестиционный имидж Украины", - добавил он.

Осенью 2019 года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, выдвинутые Бахматюку.

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