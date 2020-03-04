Альфа-Банк Украина вошел в список крупнейших налогоплательщиков - данные ГФС

Альфа-Банк Украина вошел в Топ-100 крупнейших налогоплательщиков в 2019 году.

Об этом говорится в данных, обнародованных Государственной фискальной службой в журнале "Рейтинг".

Отмечается, что банк поднялся на 55-ю позицию в рейтинге, а занял шестое место по объему перечислений в бюджет среди украинских финучреждений.

Альфа-Банк Украина ежегодно попадает в рейтинги крупнейших налогоплательщиков, что свидетельствует об устойчивом развитии и лидирующих позициях финучреждения в банковском секторе. По итогам 2018 года банк также был включен в список крупнейших налогоплательщиков, расположившись на 64-м месте рейтинга.

В целом, за 2019 год компании из Топ-100 перечислили в сводный бюджет Украины 259,5 млрд грн, что составляет 40% всех налоговых начислений в 2019 году.