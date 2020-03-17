Ажиотаж: украинцы массово скупают валюту из-за коронавируса, названы цифры

За пять последних рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов, при этом большую часть иностранных денег выкупили украинские компании. В свою очередь, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на брифинге для прессы.

"Экспортеры начинают поддерживать возврата иностранной валюты и ее продажи, импортеры стараются больше купить валюты. Реагирует активно население", - сказал он.

Если сравнивать с началом прошлой недели и с понедельника, общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты купили всего 8 миллионов долларов (это даже не 1% от общей суммы).

Большая часть валюты была выкуплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам.

"Нацбанк продает валюты столько сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются", - подчеркнул Чурий.

Как сообщал Апостроф, по данным на вторник, 17 марта, гривна приблизилась к психологической отметке.

Также в Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится. Курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.