Гривна приближается к психологической отметке: курс валют в банках и на черном рынке

По состоянию на день, 17 марта, курс национальной валюты относительно доллара на официальных и "теневых" пунктах обмена в Украине приближается к психологической отметке в 29 гривен за доллар.

Об этом стало известно из данных, которые появились в сети в открытом доступе.

Так, согласно официальным данным, в государственном "Приватбанке" за 1 доллар при покупке заплатят 27,7 гривен, при продаже – 28,9 грн. В крупных частных банках – "Альфа Банке Украина", OTP, ПУМБ ситуация схожа. При этом в отдельных небольших банках доллар может быть и дороже – вплоть до 27,8 грн.

В то же время на так называемом "черном рынке", где традиционно следует брать во внимание работу спекулянтов, доллар уже торгуется за 28-28,6 гривен.

При этом официальные цифры курса доллара от НБУ – 27,12-27,15 гривен за доллар, таким образом, котировки регулятора "не успевают" за рыночными показателями минимум на 50 копеек, что может свидетельствовать о дальнейшем падении национальной валюты.

С евро ситуация менее критическая – несмотря на то, что он уже достиг отметки в 30 гривен в банках и 30,25 – на "черном рынке", в Нацбанке называли цифры в 29,8-29,9 евро. Это может свидетельствовать о "синхронном падении" гривны и евро относительно доллара.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине возник дефицит наличной иностранной валюты, что стало одной из причин стремительного роста курса доллара к гривне в середине марта.