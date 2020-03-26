RU  UA

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.75
  • НБУ:EUR 29.90
НБУ:USD  27.75
Меню
Банки

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 марта

15:26
Создатели "Рика и Морти" показали тизер нового мультфильма, и это такой же научно-фантастический трэш Lime
15:14
Чем лечат больных коронавирусом в Киеве: назван главный препарат
15:05
Украина из-за коронавируса обратилась с важным предложением к России по Донбассу
14:42
Как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве: власти приняли важное решение
14:40
Певица Пинк выпила лишнего и неудачно подстриглась во время карантина Lime
14:39
В Одессу прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: опубликованы фото
14:25
Настя Каменских рассказала о жизни на карантине и показала их с Потапом дом Lime
14:23
Больница превратилась в "ковчег": появилась забавная фотожаба на коронавирус в Киеве
14:04
6 свежих украинских фильмов, которые впервые можно посмотреть онлайн Lime
14:04
Украинцы на границе с Польшей пытаются "прорваться" домой: опубликовано видео ажиотажа
13:57
В Украине разработали собственные тесты на коронавирус: первые подробности и фото
13:47
Звезда "Мстителей" попросил уменьшить размер алиментов из-за эпидемии коронавируса Lime
Все новости

Даст амнистию по делам на финрынке: нардеп Холодов выступил против расширения полномочий НБУ

четверг, 26 марта 2020, 14:44
переглянути новину українською

Под предлогом невозвращения "ПриватБанка" владельцам хотят обеспечить амнистию экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Такое мнение высказал народный депутат Андрей Холодов, комментируя законопроект №3260 о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, передает УНИАН.

"Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение Приватбанка Коломойскому. Но цена решения - амнистия по делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке дел не только Коломойский с Приватбанком, а еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков. В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много таких решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными", - отметил Холодов.

По его словам, это были политические расправы с оппонентами Порошенко, и НБУ использовали в этом вопросе "как дубину под слоганами про "реформы", "независимость НБУ" и "очистку банковской системы".

"После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным. МВФ вроде был не против. Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной. На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью. И появляется законопроект 3260, который спишет вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом дела Коломойского", - отметил Холодов.

По словам нардепа, законопроект №3260 Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Кабмину дает право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения".

"Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально. Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву. Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Или договаривайтесь с НБУ. Концентрация власти даст легальную возможность использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше судебной системы. Я за продолжение сотрудничества с МВФ. Но на других условиях" - написал Холодов.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Финансовое здоровье банков Украины: паника хуже, чем кризис

Миллиардные долги за "ПриватБанк": возможен ли компромисс с Коломойским

Конфликт в Нацбанке Украины: кто метит на должность главы НБУ

Финансовое здоровье банков Украины: есть над чем работать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: