Даст амнистию по делам на финрынке: нардеп Холодов выступил против расширения полномочий НБУ

Под предлогом невозвращения "ПриватБанка" владельцам хотят обеспечить амнистию экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Такое мнение высказал народный депутат Андрей Холодов, комментируя законопроект №3260 о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, передает УНИАН.

"Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение Приватбанка Коломойскому. Но цена решения - амнистия по делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке дел не только Коломойский с Приватбанком, а еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков. В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много таких решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными", - отметил Холодов.

По его словам, это были политические расправы с оппонентами Порошенко, и НБУ использовали в этом вопросе "как дубину под слоганами про "реформы", "независимость НБУ" и "очистку банковской системы".

"После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным. МВФ вроде был не против. Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной. На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью. И появляется законопроект 3260, который спишет вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом дела Коломойского", - отметил Холодов.

По словам нардепа, законопроект №3260 Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Кабмину дает право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения".

"Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально. Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву. Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Или договаривайтесь с НБУ. Концентрация власти даст легальную возможность использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше судебной системы. Я за продолжение сотрудничества с МВФ. Но на других условиях" - написал Холодов.