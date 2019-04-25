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Сколько нужно денег на перевооружение украинской армии: названа внушительная цифра

четверг, 25 апреля 2019, 16:07
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Украина тратит на перевооружение армии 600 млн долларов в год, что в десятки раз меньше, чем затраты на оборону у европейских партнеров.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил, что Польша, к примеру, только на закупку вооружения у своих стратегических партнеров из США тратит 3 млрд долларов.

"Мы тратим на перевооружение приблизительно по $600 млн в год. В начале 2000 годов, можно было бы аплодировать этой цифре, когда был мир. А сегодня Польша имеет 10 млрд евро – общий бюджет для армии. Из этих 10 млрд она спокойно выделяет 3 млрд на закупки - это позволяет закупать американские ЗРК Patriot, ракеты "воздух-воздух", это позволяет поддерживать свою оборонную промышленность. Из этих 3 млрд Польша приблизительно половину тратит на внешние закупки, преимущественно у американцев, потому что американцы – стратегические партнеры", - отметил эксперт.

По мнению Валентина Бадрака, оборонный бюджет Украины в условиях внешней агрессии со стороны России больше, чем вдвое ниже допустимого уровня.

"Если бы наш бюджет на перевооружение составлял 1,5 млрд долларов, это составляло бы четвертую часть общего оборонного бюджета. Посчитайте, сколько должен быть общий оборонный бюджет – $6 млрд минимум, а лучше чуть больше, потому что, если будет курс на профессиональную армию, то это будет где-то $7 млрд долларов. А сейчас мы имеем меньше 3 млрд долларов, где-то 2,7. И если мы больше, чем 600 млн не можем выделить на перевооружение, то нам нужно идти на очень хорошее двустороннее сотрудничество, другого выхода нет", - подчеркнул он.

Полную версию интервью эксперта – читайте на "Апострофе".

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