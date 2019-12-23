Требования по стажу будут расти: украинцев предупредили о "сюрпризе" с выходом на пенсию

С 2020 года для выхода на пенсию в Украине нужно будет иметь от 27 лет стажа, если получатели пенсий хотят выйти на заслуженный отдых с 60 лет. В противном случае, придется работать дольше.

Об этом сообщают Факты.

В частности, к 2028 году в Украине только около 45% украинцев, достигших 60-летнего возраста, смогут выйти на пенсию вовремя.

Что же касается остальных, то из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Также в Минсоцполитики заявили, что в 2028 году только 55% пожилых людей выполнят требования по стажу.

В ведомстве также уточнили новые требования по соотношению трудового стажа к возрасту претендентов на пенсию.

Как информировал "Апостроф", ранее в Пенсионом фонде рассказали, кому пересчитают пенсионные выплаты.