Что происходит с гривной перед выходными: данные от НБУ

Курс гривны к американскому доллару и евро слабеет перед грядущими выходными.

На 21 июня Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2637,5876 грн за $100;

2982,3203 грн за 100 евро;

На 20 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2633,4256 грн за $100;

2951,2801 грн за 100 евро;

Таким образом, к доллару гривна потеряла в цене 4 копейки, к евро - 31 копейку.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.