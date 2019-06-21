Что происходит с гривной перед выходными: фото

Курс гривны в украинских обменниках незначительно укрепляется по отношению к американскому доллару в пятницу, 21 июня.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов на бульваре Л. Украинки в центре Киева за один доллар давали 26,15 грн, за евро - 29,50 грн, 10 российских рублей - 4,07 грн.

Купить доллар можно было за 26,30 грн, евро - 29,70 грн, 10 рублей - 4,12 грн.

В четверг, 20 июня в одном из обменных пунктов на ул. Бассейная в центре Киева за один доллар давали 26,25 грн, за евро - 29,50 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 26,30 грн, евро - 29,70 грн, 10 рублей - 4,12 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.