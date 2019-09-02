​Что происходит с гривной после выходных: официальный курс на 2 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в понедельник.

На 2 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2514,4111 грн за $100;

2774,9041 грн за 100 евро.

На 30 августа Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2523,2299 грн за $100;

2793,7201 грн за 100 евро.

Таким образом за выходные гривна по отношению к доллару укрепилась на 9 копеек, к евро - на 19 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.