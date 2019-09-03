​Что происходит с гривней в обменниках: появилось фото

Курс украинской гривны в столичных обменниках незначительно слабеет по отношению к иностранным валютам во вторник, 3 сентября.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,15 грн, за евро - 27,62 грн, 10 российских рублей - 3,71 грн.

Купить доллар можно было за 25,21 грн, евро - 27,70 грн, 10 рублей - 3,73 грн.

27 августа в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,10 грн, за евро - 29,05 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Купить доллар можно было за 25,15 грн, евро - 27,88 грн, 10 рублей - 3,77 грн.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.