Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

В пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

В частности, НБУ установил официальный курс на таком уровне: 2453,05 гривен за 100 долларов. Таким образом, один доллар стоит 24,53 гривны, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Кроме того, также понизился курс евро по отношению к гривне. Европейская валюта стала на 7 копеек дешевле, чем днем ранее.

Напомним, подробнее о перспективах валютного рынка в Украине читайте в материале "Апострофа": Гривна окрепла, но прогнозы неутешительны: что будет с курсом до конца года.