Почему цены в Украине не падают вслед за долларом

Рост курса доллара к гривне в Украине неизменно сопровождается увеличением цен практически на все товары и услуги, поскольку наша страна критически зависит от импорта. Тем не менее, несмотря на то, что сейчас гривна, наоборот, укрепляется, цены не спешат падать. "Апостроф" выяснял, почему так происходит, и нет ли здесь сговора торговых сетей, которые таким образом пытаются нажиться на простых украинцах.

Украинская гривна в сентябре достаточно сильно укрепилась к американскому доллару и большинству мировых валют. Во многом это вызвано беспрецедентным спросом иностранных инвесторов на отечественные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также беспрецедентными же ожиданиями экономических реформ в стране, которые обещает новая власть.

Тем не менее, цены на основные товары почему-то не падают вслед за долларом, и это достаточно странно, учитывая, что значительная часть того, что украинцы видят на полках магазинов, представляет собой импорт – то есть то, что покупается за границей за иностранную валюту.

Цены идут за долларом

Кризисы 2008 и 2014 годов приучили украинских граждан к тому, что обвал национальной валюты влечет за собой неминуемый рост цен практически на все товары и услуги (причем не только импортные), а потому у обывателя сегодня возникает совершенно закономерный вопрос: почему в таком случае не происходит обратный процесс – почему цены не снижаются, если курс гривны растет?

Однако, как отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, при обвале курса нацвалюты, рост цен никогда не догоняет девальвацию. "Условно говоря, гривна может упасть в два раза, но это не значит, что в два раза вырастут и цены. Они растут, в случае с девальвацией, гораздо медленнее. Просто потому, что покупатель не может себе позволить их более существенный рост, и, как результат, импортеры снижают свою рентабельность", - написал он на своей странице в Facebоok. Соответственно, добавил эксперт, вряд ли стоит ожидать, что укрепление гривны на 10-15% "должно привести к соответствующему снижению цен".

Есть ли сговор?

Пусть так, но, если не на тот же процент, что и курс доллара, цены все же должны упасть? И, если они не снижаются, то можно ли здесь усмотреть некий сговор крупных торговых сетей? "Думаю, говорить о сговоре очень преждевременно", - сказал "Апострофу" глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев. По его словам, торговые сети очень редко сами импортируют товары, и "для них есть входная гривневая цена".

Другие эксперты, опрошенные изданием, также отвергают идею корпоративного сговора.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены действительно не особо "реагируют" на снижение курса доллара, но здесь, скорее, нужно говорить не о снижении цен при дешевом долларе, а о замедлении их роста. "Если бы доллар стал по 28 гривен, мы бы увидели моментальный взлет цен. Когда доллар опускается, мы видим не такой быстрый рост цен", - сказал он в комментарии изданию.

Это, кстати, подтверждается показателями инфляции: в 2019 году она может составить 7-8%, тогда как в 2018 году цены выросли на 9,8%, а в 2017-м - на целых 13,7%.

Следует отметить, что в экономической науке нулевая инфляция или, тем более, дефляция (снижение цен) считается негативным признаком, потому что сигнализирует о возможной стагнации экономики (так, например, было в Украине в 2012-2013 годах), а потому умеренный рост цен - не более 3% - даже приветствуется. Сейчас нам такие показатели не светят, но в нынешнем году, можно надеяться, что уровень инфляции будет наилучшим за последние пять лет.

Снижение цен считается негативным признаком, потому что сигнализирует о возможной стагнации экономики Фото: pixabay.com

Стабильности нет

Еще одна проблема - нестабильность валютного курса. По словам Алексея Дорошенко, курс все время скачет вверх-вниз (хоть и в общем тренде на снижение в последнее время), и бизнес не может понять, на какой курс ориентироваться.

"Курс не стабилизировался, и никто не знает, каким он будет 1 октября", - согласен глава АМКУ Юрий Терентьев.

Тем более, никто не знает, каким будет курс через месяц, два, полгода, а ожидания - как у граждан, так и у бизнеса - в целом, негативные, учитывая предшествующий опыт. "Любой импортер закладывает (в свои цены) валютный риск, потому что завтра ситуация может поменяться (по курсу)", - заявил в разговоре с "Апострофом" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он также отметил, что нынешнее укрепление гривны не обусловлено какими-то значительными успехами отечественной экономики, а вызвано действиями Министерства финансов и Национального банка Украины (НБУ).

Однако при достижении относительной стабильности курса некоторая корректировка цен должна произойти. "Увидев, что доллар стабильный, кто-то, естественно, цену опускает, чтобы больше продать. Люди сейчас остро реагируют на цены, как и в любой стране, но в бедной стране это происходит тем более. А потом все остальные (торговые сети) тоже начинают опускать. То есть реакция происходит, но очень медленно, потому что понятно, что дополнительную прибыль все готовые извлекать, а убытки нести никто не готов", - резюмировал Алексей Дорошенко.