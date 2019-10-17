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Курс валют 17 октября: появилось фото обменника в Киеве

четверг, 17 октября 2019, 14:11
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В четверг, 17 октября, в обменных пунктах Киева доллар торговали по 24,78-24,83 гривны, а евро - 27,25-27,35.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на данные из столичных обменников.

Таким образом американская валюта в Украине немного отстала в цене от официального курса Национального банка Украины, который ранее оценивал доллар в 24,84 гривны. Также евро в котировках от НБУ был дороже, чем в обменниках – 27,38 гривен.

Следует заметить, что по сравнению с предыдущим днем и доллар и евро немного выросли, поскольку на 16 октября Национальный банк устанавливал курс доллара на уровне 24,78 гривен, а курс евро – 27,1 гривну.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ уведомили в своем прогнозе, что доллар в Украине будет неизменно расти, а также сообщили, когда он дойдет до 30 гривен.

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