Валютные "качели" продолжаются: курс доллара на 23 октября

23 октября Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 24,84 гривны, что на 13 копеек меньше, чем было днем ранее.

По данным пресс-службы регулятора, евро подешевело сразу на 25 копеек и сейчас стоит 27,65 гривны.

Курс российского рубля сохранился на уровне 3,9 гривны (за 10 рублей).

При этом в обменниках доллар можно продать за 24,80 гривны, а купить - за 24,88 гривны.

Курс евро в обменниках 23 октября на уровне 27,53 (покупка) и 27,64 гривны (продажа).

Российский рубль скупают и продают по 3,8 гривны за 10 рублей.

Напомним, что в ближайшее время в Украине гривна может еще немного подешеветь и будет держаться на отметке в 25,1 гривны за доллар. Об этом заявили украинские эксперты.