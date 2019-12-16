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Приближается к отметке в 23 грн: курс доллара на 16 декабря

понедельник, 16 декабря 2019, 08:45
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Фото: rbc.ua

В понедельник, 16 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс доллара - гривна укрепилась на шесть копеек.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,50 грн. Курс гривны к евро снизился на две копейки - до 26,26 грн. Курс гривны по отношению к российскому рублю ослаб с 3,73 грн за 10 руб до 3,76 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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