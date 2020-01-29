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Гривна падает: Нацбанк изменил курс валют на 29 января

среда, 29 января 2020, 08:24
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Фото: УНН

В среду, 29 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна по отношению к доллару падает.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США снизился на 12 копеек - с 24,60 грн за доллар до 24,72 грн. Гривна к евро ослабла на девять копеек - до 27,21 грн. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,92 грн за 10 руб до 3,95 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.

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