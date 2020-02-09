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Что будет с курсом доллара на следующей неделе: аналитики озвучили прогноз

воскресенье, 09 февраля 2020, 09:27
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Фото: НБУ

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует дальнейшее снижение курса доллара относительно гривны, которая ранее стремительно падала.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Как сообщил эксперт, падение курса доллара, который за минувшую неделю снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%, является укреплением гривны и не связано с какими-то внешними факторами.

"Гривна укрепилась к доллару, который в свою очередь укреплялся к другим валютам, начиная от евро, заканчивая рублем. Так, валютная пара евро/доллар снизилась к 1,0950, а это минимальное значение с начала октября прошлого года", - отметил Иосуб.

Аналитик напомнил, что еще в пятницу, 31 января, доллар на межбанке рос и торги понедельника также открылись ростом - выше отметки 25,1 грн. Однако, после этого американская валюта сразу перешла к снижению и падала вплоть до первой половины дня пятницы, после чего падение доллара остановилось.

Таким образом, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на субботу, 8 февраля, гривна продолжает укреплять свои позиции.

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