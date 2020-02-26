Что происходит в обменниках Киева после подорожания доллара: свежий курс валют

Днем в среду, 26 февраля, курс гривны по отношению к доллару в обменных пунктах Киева немного повысился по сравнению с утренними данными НБУ.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

В одном из обменных пунктов столицы доллар стоит 24.45 гривен при покупке и 24.50 гривен при продаже. Отметим, что утренний курс гривны по отношению к доллару по данным НБУ составлял 24.53.

Курс евро составляет 26.58 гривен при покупке и 26.65 при продаже валюты.

Курс британского фунта (GBP) – 31.15 гривен при покупке и 31.60 гривен при продаже.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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