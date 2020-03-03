Коронавирус потопит гривну: что будет с курсом доллара в Украине

Украинская гривна заканчивает зиму в стабильном состоянии, которое наблюдалось весь прошедший год. Однако "черный лебедь" родом из Китая в виде коронавируса заставляет задуматься о состоянии здоровья не только людей, но и мировой экономики. "Апостроф" выяснял, чего ждать Украине и ее валюте в ближайшие месяцы.

На аукционе 25 февраля были проданы облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) всего на 1,6 миллиарда гривен. И это притом, что еще совсем недавно спрос на украинские бумаги был существенно выше, и облигации внутреннего госзайма разлетались в буквальном смысле как горячие пирожки. Так, например, на аукционе 21 января ОВГЗ были проданы на 6,3 миллиарда гривен.

Ранее "Апостроф" неоднократно писал о том, что курс гривны к доллару укрепляется во многом за счет продажи ОВГЗ, в том числе, нерезидентами. По данным Национального банка Украины (НБУ), за 2019 год их совокупные вложения в отечественные бумаги достигли 117,72 миллиарда гривен. На начало 2020 года общий объем ОВГЗ, находившихся в обращении, составлял 827,38 миллиарда гривен.

Неудивительно, что по итогам минувшего года гривна стала рекордсменом среди мировых валют по темпам укрепления к доллару – рост ее курса составил 19%.

В последние дни зимы курс колебался в коридоре 24,5-24,6 гривны/доллар, но что будет дальше? И сохранится ли приток валюты в нашу страну на прежнем уровне, чтобы и дальше обеспечивать стабильность гривны? Последний аукцион ОВГЗ дает повод в этом сомневаться. Более того, тревожные звоночки начали раздаваться не вчера.

Биржевая паника

Впрочем, по мнению старшего аналитика инвестиционной компании "Альпари" Вадима Иосуба, пока ситуация на валютном рынке не выглядит угрожающей. Он напомнил, что месяц назад курс был выше 25 гривен/доллар, а затем опустился до 24,4 гривен/доллар. При этом НБУ в течение последнего месяца гораздо чаще покупал валюту в резервы, чем продавал ее. "Неудачный аукцион ОВГЗ (25 февраля) – пока разовая история, и не позволяет делать далеко идущие выводы", - заявил он в комментарии "Апострофу".

Но расслабляться не стоит. То, что произошло на аукционе 25 февраля, можно рассматривать как сигнал снижения интереса нерезидентов к украинским ценным бумагам, и во многом это случилось из-за обвала на мировых фондовых площадках. "Глобальные инвесторы сейчас не рассматривают развивающиеся страны (к которым относится и Украина, - "Апостроф"), как точку получения дохода и ищут спасение в более надежных активах", - сказал изданию руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

Реакция на падение индексов на фондовом рынке, ЧикагоФото: Getty images

По словам инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, падение спроса на украинские облигации напрямую связано с эпидемией коронавируса. "На мировых рынках - "кровавая баня", и понятно, что нерезиденты не приходят покупать украинские облигации", - сказал эксперт в разговоре с "Апострофом".

Действительно, в последнее время фондовые рынки изрядно штормит, цены на нефть и другие сырьевые товары снижаются, а слово "кризис" упоминается все чаще.

Сколько продлится период неопределенности, и перерастет ли нынешняя нестабильность в полноценный финансовый кризис наподобие того, что разразился в 2008 году, не знает никто, а все остальное - гадание на кофейной гуще. Однако, как отметил Сергей Фурса, даже если речь о кризисе сейчас не идет, волатильность на валютном рынке Украины продлится вплоть до нескольких месяцев. "Если борьба с коронавирусом приведет к рецессии, то в ближайшие пару лет к нам никто (из инвесторов) не придет", - добавил он.

Смена тренда

К чему же все-таки готовиться украинцам? По словам Андрея Шевчишина, все говорит о том, что наблюдавшийся на протяжении 2019 года спрос на отечественные ценные бумаги угасает. "Сейчас уже наблюдается определенный отток спекулятивного капитала из украинских бумаг, а это значит, что гривна будет все больше и больше испытывать давление", - подчеркнул он.

"Риск того, что приток капитала от нерезидентов сменится оттоком, сейчас как никогда велик, - соглашается член совета НБУ Виталий Шапран. - Конечно, это окажет влияние на курс гривны (и совсем не в сторону ее укрепления)". В разговоре с изданием он отметил, что обычно Украина очень болезненно ощущает на себе глобальные экономические спады, так как они приводят к снижению спроса на товары отечественного экспорта (металлы, аграрная продукция).

Но Украина является не только экспортером, но и импортером сырья - для нашей страны это, прежде всего, нефть и газ. "И это может оказать некоторую поддержку гривне", - считает Вадим Иосуб.

Однако нужно все же готовиться к девальвации гривны. "Но речь о ее сильном падении не идет", - успокаивает Иосуб.

25 или 30?

Если не будет рецессии, то вряд ли стоит ожидать снижения курса более, чем до 25 гривен/доллар, считает Сергей Фурса.

Вряд ли стоит ожидать снижения курса более, чем до 25 гривен/долларФото: unian

Андрей Шевчишин видит несколько сценариев развития ситуации на валютном рынке Украины в ближайшие месяцы. По его словам, в оптимистическом сценарии весной курс откатится до 25 гривен/доллар, а ближе к лету, вероятно, войдет в коридор 25,5-26 гривны/доллар. При этом базовый сценарий, по его прогнозу на конец весны – 26-27 гривен/доллар. "В пессимистическом сценарии я бы рассматривал курс 26,5-27,5 гривны/доллар", - добавил он.

Но это - если не будет мирового кризиса. А если будет? Готова ли к нему Украина? Андрей Шевчишин отмечает, что в отличие от 2008 и 2014 годов сейчас банковская система страны выглядит гораздо более устойчивой. Но проблемы есть в промышленности. Мало того, что в 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8%, уже в январе текущего года оно обвалилось на целых 5%. Есть сложности и у аграриев - по горькой иронии, из-за крепкой гривны их продукция проигрывала конкуренцию на мировых рынках. "Главным драйвером падения гривны будет снижение экспорта и экспортной выручки", - считает Шевчишин.

Каким будет валютный курс в случае наступления полноценной мировой рецессии? "В этом случае мы вылетим на уровень 30+", - заявил Сергей Фурса.

"Курс может толкнуть выше 28 гривен/доллар, - предполагает Андрей Шевчишин. - Будет ли 30? Все будет зависеть от масштабов пандемии (и спровоцированного ею кризиса)".