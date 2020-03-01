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Рост пенсий, скачок доллара и перевод часов: как изменится жизнь украинцев с 1 марта

воскресенье, 01 марта 2020, 08:20
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Фото: Facebook

Украинцев в марте 2020 года ждет ряд изменений - планируется повышение пенсий, эксперты прогнозируют скачок доллара, а также нужно будет перевести часы, но это еще не все.

Пенсии пересчитают с 1 марта - размер выплат вырастет на 11%. Если средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн., то она достигнет 3401 грн. Но повысят выплаты не всем - без надбавок останутся госслужащие, научные работники, помощники нардепов, те, кто получают максимальные, специальные или же социальные пенсии.

Курс доллара в марте может достигнуть новой отметки. По словам независимого эксперта Александра Хмелевского, в мире нарастает паника, связанная с коронавирусом, из-за чего наблюдается падение на мировых биржах. Если оно продолжится, не исключено, что иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, что может вызвать падение курса гривны, пишет "Сегодня".

"Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривны. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривна будет находиться в коридоре 24,30 - 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривны", - говорит Хмелевский.

Перевод часов на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. Так, в этом году перевести часы на один час вперед нужно будет в ночь с 28 на 29 марта - в 03:00.

Дополнительный выходной украинцы получат 9 марта, так как 8 марта отмечается Международный женский день, который в этом году приходится на воскресенье - выходной перенесется на понедельник. Украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта, т.е. с пятницы по понедельник включительно.

В Россию можно будет поехать только по загранпаспорту, что предусмотрено постановлением Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал, как рассчитать, какой будет пенсия после повышения в марте.

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