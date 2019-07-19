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Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ

пятница, 19 июля 2019, 07:12
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Фото: president.gov.ua

Официальный визит в Канаду президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 1-3 июля 2019 года, стоил украинскому бюджету около 3,63 миллиона гривен или порядка 140 тысяч долларов по текущему обменному курсу.

Об этом свидетельствуют данные официального ответа Государственного управления делами, предоставленные в ответ на запрос "Апострофа".

"Государственное управление делами осуществило оплату расходов на командировку в размере 16,7 тысяч долларов США и 90,6 тысячи гривен, а также авансовый платеж на авиаперевозку официальной делегации – 3 100,3 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" со ссылкой на Офис президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский во время посещения Канады побывал на Ниагарском водопаде, и эта поездка была оплачена принимающей стороной.

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