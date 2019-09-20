​Бюджет 2020: в Кабмине рассказали, как ускорить рост ВВП

Принятие ряда законопроектов, которые сейчас рассматривает Верховная рада, сможет увеличить показатели в государственном бюджете 2020 года.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде.

Она подчеркнула, что представленный проект не является финальным вариантом бюджета.

"Это не финальный вариант бюджета. Это бюджет, который мы передаем для начала дискуссии с вами. Те законопроекты, которые вы сейчас обсуждаете: открытие рынка земли, старт концессии, прозрачная приватизация, наведение порядка на таможне, облегчение налогового администрирования... Выполнение тех всех вопросов не только позволит нам сделать все эти вещи, но позволит нам улучшить прогнозы, позволит нам ускорить рост ВВП", - заявила Маркарова.

Как сообщал "Апостроф", министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заверила, что сокращения количества получателей субсидий не будет.