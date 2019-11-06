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Зарплата 16 тыс. грн: в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать повышения

среда, 06 ноября 2019, 12:31
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, как будет расти размер средней зарплаты в Украине в ближайшие три года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены средние зарплаты на последующие годы. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10687 грн", - написал он.

По его данным, в 2020 году размер средней зарплаты будет находиться на уровне 12 497 гривен, в 2021 году - 14 187 гривен, а в 2022 году - 16 047 гривен.

В сети тут же стали обсуждать озвученные цифры.

"Не нужно свои зарплаты прибавлять к нашей минимальной!!!!!", "Копейки", "Все съест инфляция", – пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского рассказали, когда и как будут повышать зарплату учителей.

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