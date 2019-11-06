Зарплата 16 тыс. грн: в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать повышения

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, как будет расти размер средней зарплаты в Украине в ближайшие три года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены средние зарплаты на последующие годы. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10687 грн", - написал он.

По его данным, в 2020 году размер средней зарплаты будет находиться на уровне 12 497 гривен, в 2021 году - 14 187 гривен, а в 2022 году - 16 047 гривен.

В сети тут же стали обсуждать озвученные цифры.

"Не нужно свои зарплаты прибавлять к нашей минимальной!!!!!", "Копейки", "Все съест инфляция", – пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского рассказали, когда и как будут повышать зарплату учителей.