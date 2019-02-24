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​Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе: подробности

воскресенье, 24 февраля 2019, 13:27

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил Украине несколько тысяч противотанковых ракет и снабжает электроникой для противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает "Бульба престолов" в Telegram-канале.

"Лукашенко поставил Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет (УРС) 9М124 1989-ого года выпуска. Они входят в комплекс управляемого вооружения новой украинской модификации танка Т-64БВ (обр. 2017 года). Эффективная дальность стрельбы этой ракетой — 4800 метров. Украина уже модернизировала более сотни танков до уровня Т-64БВ обр. 2017 года и возлагает на них (и другие танки, совместимые с белорусскими 9М124) большую роль в будущем конфликте с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Беларусь помогает с электроникой для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Скиф", которые, согласно сообщению, скоро составят компанию уже используемым на Донбассе ПТРК "Стугна-П".

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности объединения с Россией.

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