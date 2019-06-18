​В Украине упала цена на овощ из "борщевого набора"

Цены на молодой лук на украинском рынке упали почти вдвое. Если на прошлой неделе овощ продавали за 10-12 грн, то уже сегодня - по 5-8 грн за килограмм.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что собрать урожай ранних сортов лука украинским фермерам позволили прекращение дождей и высокая температура воздуха. Но из-за обилия осадков качество этого продукта оставляет желать лучшего.

Это затрудняет экспорт данного товара в страны ЕС. На сегодня Украина экспортирует лук только в Молдову и Беларусь.

Как сообщал "Апостроф", причиной резкого повышения цен на овощи в этом сезоне на украинском рынке стал низкий урожай из-за погодных условий.

Вместе с тем, по словам экспертов, стоимость овощей из так называемой "борщевой корзины" до конца текущего месяца снизится на 20%.

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