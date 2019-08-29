RU  UA

четверг, 29 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Энергетика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 августа

20:05
​В сеть слили фото новейшего смартфона Huawei
20:04
Объединение России и Беларуси: стало известно о важном шаге США
19:59
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов
19:50
Английское проклятие: Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
19:40
Верховная Рада избрала нового главу СБУ: результаты голосования
19:29
В Киеве воры совершили дерзкое нападение на прохожего: фото преступников
19:26
Город с нуля: как строили и разрушали столицу Вестероса для съемок "Игры престолов"
19:21
Ястремская добыла историческую победу на US Open
19:19
Депутаты избрали главу МИД Украины
19:03
Заря - Эспаньол: стартовые составы
18:58
Супрун ушла в отставку: подробности и реакция сети
18:56
Обрушение дома в Дрогобыче: стало известно о первых задержаниях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Обнародовано решение о снижении цен на электроэнергию: кого коснуться изменения

четверг, 29 августа 2019, 13:49
переглянути новину українською

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Постановление Кабинета министров от 21 августа 2019 года № 803 обнародовано в "Урядовом курьере".

Постановлением определяется, что предельная цена определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электрическую энергию, произведенной соответствующим производителем в апреле - мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Согласно постановлению, "Укргидроэнерго" обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как раньше это обязательство составило 20%.

Постановлением определяется, что фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых нужд устанавливается Кабинетом министров Украины.

Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-час.

Как сообщал "Апостроф", после перехода государственной компании Центрэнерго под контроль олигарха Игоря Коломойского была восстановлена "торговля на крови", о чем свидетельствует поставки угля из России и, вероятно, оккупированных территорий.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вода по часам: лишат ли украинцев водоснабжения

Зачем отменили Роттердам? Почему это формула так важна Украине

Медведчук тянет российский газ в Украину: в чем опасность

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: