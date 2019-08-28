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Эксперт рассказал о восстановлении "торговли на крови" с РФ после перехода Центрэнерго Коломойскому

среда, 28 августа 2019, 15:19
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После перехода государственной компании Центрэнерго под контроль олигарха Игоря Коломойского была восстановлена "торговля на крови", о чем свидетельствует поставки угля из России и, вероятно, оккупированных территорий.

Об этом пишет известный журналист и блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook.

"Уголь на "Центрэнерго" запросто могут возить даже не из РФ, а из шахт, расположенных на оккупированных территориях. А это - та же торговля в крови. Сейчас восстанавливается все то же, только в худшем варианте (до блокады шахты расположены были в ОРДЛО, но перерегистрированы на контролируемой территории и налоги платили в бюджет Украины)", - отметил блогер.

Как пишет автор, недавно в Центрэнерго сменили генерального директора - им стал Виталий Потапенко, а директором по материально-техническому обеспечению назначили человека Коломойского.

"С тех пор Центрэнерго начала массово заключать контракты на поставку электроэнергии предприятиям Коломойского. Сам Коломойский это объясняет низкой ценой Центрэнерго после запуска рынка электроэнергии. Позволю себе предположить - электроэнергия для его предприятий там действительно дешевая как нигде", - пишет автор.

Ни НАБУ, ни другие силовые структуры не начинают никаких расследований, отметил он.

"Не интересует явный ущерб государству также Сытника с НАБУ. Не обращает внимания представитель президента в Кабмине и борец с "Роттердам+" Андрей Герус. Даже когда в ОПУ идут разговоры, что "Роттердам+" - наиболее выгодная для страны схема по закупке угля, все они продолжают бороться с "Роттердамом+". Разве это коррупция - Центрэнерго разворовать с участием россиян по цене значительно выше, чем Роттердамская?", - добавил Вовнянко.

Государственный оператор ТЭС компания Центрэнерго подписала договор на поставку угля с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Копия договора на поставку угля обнародована сразу несколькими СМИ, этот факт поставок косвенно подтверждает Независимый профсоюз горняков Украины.

ООО "Нефть Форс" зарегистрировано в августе 2018 года в Борисполе. Единственный учредитель и директор - Павел Алексеенко. Человек с таким же ФИО и адресу прописки до номера квартиры значится учредителем ООО "Марио Групп". ООО "Марио Групп" в 2018 г. управляло столичной АЗС ANP по бульвару Дружбы народов, 42, о чем свидетельствуют решения Печерского райсуда Киева. "Марио Групп" в 2017-2018 году участвовало в государственных тендерах, продавая талоны "Авиас" через сеть АЗС "Привата".

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