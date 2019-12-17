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Экономический урон, как от войны с РФ: эксперт оценил потери из-за ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

вторник, 17 декабря 2019, 13:58
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Удар по инвестклимату от ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа равноценен урону от войны с Россией и отбросит Украину на пять лет назад.

Об этом заявил экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, комментируя провал в комитете ВРУ законопроекта №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, пишут "Украинские новости".

"Это имиджевые потери, мы откатываемся минимум лет на 5, а то и больше. По сути это как война. Вот когда у нас началась война с Россией, когда на нас напали, было сумасшедшее затишье по инвестициям. Мы ждали каждого инвестора, танцевали перед ним, чтобы он поверил в Украину", — сказал Гордеев.

По его мнению, когда на Донбассе установилось относительное затишье и опасения инвесторов по поводу финансирования проектов в Украине снизились, власть не должна допускать появления новых угроз для инвестклимата, в частности ретроспективного снижения "зеленого" тарифа. По оценке экс-губернатора, такое решение отбросит Украину на пять лет.

"Вроде стабилизировали ситуацию на Донбассе, есть понимание завтрашнего дня, есть страхование рисков мировых организаций финансовых по поводу инвестирования в Украину, нужно продолжать эту тенденцию и делать нормальный инвестклимат, сохранять его. А такими пересмотрами задним числом, это минус 5 лет в развитии инвестиционного климата Украины", — подчеркнул Гордеев.

6 декабря в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

13 декабря на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг (председатель комитета — Андрей Герус) депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Законопроект поддержали только 8 из 17 нардепов, представляющих оппозиционные фракции. Не поддержали законопроект депутаты от фракции "Слуга народа" во главе с главой комитета Андреем Герусом.

12 декабря в письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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