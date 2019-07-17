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В НБУ рассказали об инфляционных ожиданиях украинских бизнесменов: результаты опроса

среда, 17 июля 2019, 14:25
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Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

Об этом сообщает исследование Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом инфляционные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали инфляцию на уровне 9,0%.

По данным опроса, доля респондентов, которая прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 10,0% или снизится, составляет 69,8% (в предыдущем квартале - 58,9%).

Кроме того, с 23,4% до15,6% снизилась доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен превысит 12,5%.

По данным опроса, доля респондентов, которая прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 10,0% или снизится, составляет 69,8% (в предыдущем квартале - 58,9%).

Кроме того, с 23,4% до 15,6% снизилась доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен превысит 12,5%.

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