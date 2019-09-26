RU  UA

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Макроэкономика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

12:34
Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча
12:34
В Норвегии загорелся и утонул российский корабль: фото масштабного пожара
12:20
Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира: видео
12:19
​Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
12:15
Как живут украинские патриоты в оккупации на Донбассе: в сети поделились трогательной историей
12:12
Политик пригрозил блогеру судом за мемы с его лицом: теперь их в сети стало еще больше
12:09
Мать и 6-летняя дочь погибли на месте: опубликованы фото страшной аварии на трассе Киев-Харьков
12:00
Погода будет на все вкусы: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные
11:52
В сети всплыло скандальное интервью Дженнифер Лопес: в нем она критикует известных коллег
11:45
Во Львове строительный кран рухнул на торговый центр: опубликованы жуткие фото
11:40
Спасатели вырезали людей из машин: опубликовано фото смертельного лобового ДТП под Киевом
11:38
Война между Украиной и Россией: у Путина дали четкий ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Европа ответила на жалобы Зеленского о недостаточной помощи и показала цифры

четверг, 26 сентября 2019, 11:16
переглянути новину українською

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Коциянчич обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского союза для Украины является "беспрецедентной".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ответная реакция ЕС появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора за 25 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - говорится в заявлении.

В тексте также указывается, что эта сумма не включает "многочисленных вкладов" от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине. Так, Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает DW.

Всего на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта.

Напомним, что Германия - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщал "Апостроф", в среду, 25 сентября, в США обнародовали стенограмму скандального разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

По пути Сингапура: сможет ли Зеленский выиграть бой с "тенью"

Украина погрязла в долгах: чем это грозит

Государственная зависимость

Стоп транш: почему МВФ на самом деле не дает Украине денег

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: