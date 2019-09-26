Европа ответила на жалобы Зеленского о недостаточной помощи и показала цифры

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Коциянчич обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского союза для Украины является "беспрецедентной".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ответная реакция ЕС появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора за 25 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - говорится в заявлении.

В тексте также указывается, что эта сумма не включает "многочисленных вкладов" от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине. Так, Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает DW.

Всего на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта.

Напомним, что Германия - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщал "Апостроф", в среду, 25 сентября, в США обнародовали стенограмму скандального разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.