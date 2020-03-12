"Черная" неделя продолжается: на Московской бирже зафиксирован новый обвал

В России, на Московской бирже продолжил свое резкое падение Индекс РТС – в ходе новых торгов он упал ниже 1000 пунктов, также относительно других валют продолжает падать и российский рубль.

Об этом говорится в официальных отчетах российской биржи.

Игроки рынка уточнили, что такое крушение для Индекса РТС можно назвать рекордным, поскольку даже летом 2017 года в период пика негативного влияния санкций против РФ, индекс не падал так низко. Показатели РТС по итогам 11 марта показали падение на 5,8%, Мосбиржа на 3,91%. Также известно, что акции известных российских компаний, таких как "Татнефть", "Сбербанк", "Газпром", "Аэрофлот" упали примерно на 5% всего за один день, а нефть марки Brent снова установила антирекорд и теперь торгуется за 33,87 долларов за баррель.

В то же время рубль обвалился до 73,9 за один доллар и 84,02 за евро. Таким образом, иностранные валюты в России за день подорожали на 2-5% и достигли отметок 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что ведущие российские олигархи потеряли, по разным данным, от $8,8 млрд до $13,9 млрд.