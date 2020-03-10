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Московская биржа рухнула после обвала цен на нефть: Россия идет на радикальные меры

вторник, 10 марта 2020, 10:30
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Из-за ситуации на нефтяном рынке торги на Московской бирже начались со стремительного падения курса российской валюты, рубль вернулся к уровням февраля-марта 2016 года, поэтому российской власти пришлось пойти на радикальные меры.

Об этом сообщает "2ch/Двач" в Telegram.

За час до открытия торгов Банк России объявил о решении начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке "с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле" - до начала регулярных продаж валюты из средств ФНБ.

Московская биржа рухнула на открытии:

  • Рублёвый индекс Мосбиржи: -10%
  • Долларовый РТС: -12.6%
  • Доллар: 72,77₽
  • Евро: 82,5₽

Распродажа бумаг на Московской бирже:

  • Лукойл: -15,6%
  • Магнит: -13,7%
  • Новатэк: -13,7%
  • Сбербанк: -12,9%
  • Газпром: -12,4%
  • Роснефть: -12,2%
  • ВТБ: -12,1%
  • Алроса: -8,5%
  • Яндекс: -6,7%
  • Норильский никель: -4,5%

Отметим, что ЦБ и Газпром начинают продавать валюту.

Утром в понедельник, несмотря на выходной, Банк России объявил, что "в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти" приостанавливает на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это правило обязывает ЦБ по поручению минфина покупать валюту, если нефть стоит дороже 42,4 доллара.

Вечером в понедельник премьер Михаил Мишустин собрал внеплановое совещание. Обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Напомним, что известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.

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