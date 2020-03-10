Московская биржа рухнула после обвала цен на нефть: Россия идет на радикальные меры

Из-за ситуации на нефтяном рынке торги на Московской бирже начались со стремительного падения курса российской валюты, рубль вернулся к уровням февраля-марта 2016 года, поэтому российской власти пришлось пойти на радикальные меры.
Об этом сообщает "2ch/Двач" в Telegram.
За час до открытия торгов Банк России объявил о решении начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке "с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле" - до начала регулярных продаж валюты из средств ФНБ.
Московская биржа рухнула на открытии:
- Рублёвый индекс Мосбиржи: -10%
- Долларовый РТС: -12.6%
- Доллар: 72,77₽
- Евро: 82,5₽
Распродажа бумаг на Московской бирже:
- Лукойл: -15,6%
- Магнит: -13,7%
- Новатэк: -13,7%
- Сбербанк: -12,9%
- Газпром: -12,4%
- Роснефть: -12,2%
- ВТБ: -12,1%
- Алроса: -8,5%
- Яндекс: -6,7%
- Норильский никель: -4,5%
Отметим, что ЦБ и Газпром начинают продавать валюту.
Утром в понедельник, несмотря на выходной, Банк России объявил, что "в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти" приостанавливает на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это правило обязывает ЦБ по поручению минфина покупать валюту, если нефть стоит дороже 42,4 доллара.
Вечером в понедельник премьер Михаил Мишустин собрал внеплановое совещание. Обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
Напомним, что известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.