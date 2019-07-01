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​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине

понедельник, 01 июля 2019, 10:42
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В Украине с 1 июля повышается размер минимальной пенсии, прожиточный минимум и все социальные выплаты, размер которых привязан к нему.

Минимальная пенсия вырастет на 67 грн и составит 1564 грн. Надбавки получат также пенсионеры, у которых имеется значительный трудовой стаж - женщины со стажем более 30 лет, и мужчины, имеющие стаж более 35 лет. Таких в Украине более 2,5 млн.

Размер средней пенсии теперь составит не менее 2 тыс. грн, максимальная пенсия - 15 640 грн.

Прожиточный минимум с 1 июля вырос на 83 грн и составляет 1936 грн.

Размер прожиточного минимума для основных категорий населения составит:

  • Для детей до 6 лет - 1699 грн (вместо 1626);
  • для детей 6-18 лет - 2118 грн (2027)
  • для трудоспособных - 2007 грн (1921)
  • для нетрудоспособных - 1564 (1497).

До 501,75 грн вырастет сумма помощи в связи с беременностью и родами.

Размер помощи малообеспеченным семьям составит:

  • для трудоспособных - 421,47 грн (ранее 403,41)
  • для нетрудоспособных и инвалидов - 1564 (1497);
  • для детей до 6 лет - 1444,15 (1382,1)
  • для детей 6-18 - 1800,3 (1722,95)
  • для детей 18-23 (при условии обучения в вузе) - 1705,95 (1632,85).

Максимальный размер пособия одиноким матерям для детей составит:

  • до 6 лет - 1699 грн;
  • от 6 до 18 лет - 2118 грн;
  • от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 2007 грн.

Максимальный размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов:

  • в возрасте до 6 лет - 849,50 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 1059 грн;

Максимальный размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

  • в возрасте до 6 лет - 3398 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 4236 грн.

Максимальный размер государственной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки:

  • в возрасте до 6 лет - 3398 грн;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 1059 грн;
  • в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) - 4014 грн;

Помощь лицам, не имеющим права на пенсию по возрасту (исполнилось 63 года), но у которых не достаточно стажа для выхода на пенсию составит 1564 гривны. Такую же помощь будут получать инвалиды I, II и III групп (кроме инвалидов войны), а также матери-героини и лица, ухаживающие за больным ребенком.

Минимальные выплаты инвалидам войны, также возрастут:

  • I группа - получать 4457 грн;
  • II группа - 3988 грн;
  • III группы - 3519 грн.

Выплаты участникам боевых действий вырастут на 110 грн и составят 2470 грн.

Максимальный размер пособия по безработице отныне составляет 8028 грн.

Государственная помощь, которую выплачивают при рождении ребенка, не изменилась и составляет 41280 грн (10320 грн - единовременная выплата и 860 грн - ежемесячная в течение 3-х лет).

Как сообщал "Апостроф", ранее Конституционный суд отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.

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