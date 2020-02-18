Депутаты с экспертами обсудили создание государственной Службы доходов: детали о проекте

В Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов подготовки законодательной базы о реформе налоговой системы, среди предложений обсуждали идеи экспертов в рамках программы "От нестабильности к гармонии".

Об этом пишет "Деловая столица".

Программа предусматривает либерализацию фискального законодательства, обеспечение баланса интересов государства и предпринимателей и создание единого налогового органа с общей системой и digital-инструментами для мониторинга и анализа.

Встреча состоялась в рамках работы подкомитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов, его главой является Дарья Володина. Участниками стали кандидат юридических наук, автор программы "От нестабильности к гармонии" Андрей Гмырин, эксперт по налоговым вопросам Александр Кучеренко, депутаты, юристы и лидеры общественных организаций.

Отмечено, что актуальность налоговой реформы обусловлена, прежде всего, ухудшением экономических показателей, "тенью" в экономике, сокращением поступлений в госбюджет. Так, в 2019 г казна недополучила свыше 66 млрд грн доходов, в январе 2020 доходы были меньше на 13,8 млрд.

По мнению Кучеренко, главной причиной проблем является разбалансированность финансовых органов, которых четыре: налоговая, фискальная, таможенная и аудиторская госслужбы, при этом они дублируют функции друг друга и тормозят развитие бизнеса и экономики.

Эксперт считает, что Украине нужно понятное и стабильное фискальное законодательство, либеральная система налогов, прозрачный подход к их формированию, равенство субъектов перед законом, удобная система администрирования и единый управленческий орган.

Доцент Университета ГФС Андрей Гмырин презентовал концепцию проекта Закона "О Госслужбе доходов Украины" (ДСД), которая должна стать единственным органом, который бы реализовал налоговую и таможенную политику, осуществлял контроль над соблюдением финансового законодательства, расследовал соответствующие преступления.

"Государственная служба доходов позволит сформировать гармоничную налоговую среду, усовершенствовать контроль и увеличить доходную часть бюджета как основы экономической безопасности и развития общества, бизнеса и государства", - сказал он.

Он объяснил, что ДСД объединит Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований, и должна работать с единой информационно-аналитической системой, что позволит планировать бюджет и бороться с преступлениями и нарушениями прав собственности. Гмырин отметил, что руководитель органа должен быть подотчетным президенту, занимать должность не более 5 лет. Выбирать главу службы должна конкурсная комиссия. Служба также будет иметь территориальные подразделения.

"Создание Службы государственных доходов - первый шаг налоговой реформы, которую мы разработали в рамках программы "От нестабильности к гармонии", - подчеркнул эксперт. - Дальше должны быть реформированы налоги – понижен НДС, введен Налог на выведенный капитал и проведено налоговую амнистию. Реформы обеспечат уровень ежегодного экономического роста на 5-7%, как это предусмотрено Стратегией развития финсектора до 2025 года и другими стратегическими государственными планами".

"Я зарегистрировала законопроект об уменьшении ставки НДС до 15% в течение 5 лет. В комплексе с другими изменениями это должно оздоровить экономику и инвестклимат в Украине. Мы должны обсудить вопрос со специалистами ГНС, ГТС и ДФС", - подчеркнула Володина.

Участники рабочей группы приняли решение продолжить работу над пакетом законопроектов по реформированию налоговой системы Украины.