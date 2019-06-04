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В Верховной Раде предложили реформу механизма распределения эконалога в Украине

вторник, 04 июня 2019, 12:00
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Средства, выплачиваемые предприятиями в качестве экологического налога, с 2015 года не направляются на экологические нужды, что беспокоит отраслевых экспертов и экологов, и для исправления ситуации народные депутаты Валерия Заружко и Максим Ефимов подготовили законопроект, призванный повысить эффективность использования средств в этой сфере.

Об этом сообщили авторы проекта в комментарии для "Апострофа".

Представители Верховной Рады отметили, что изменение реформа распределения эконалога была подготовлена с целью адаптации государственной экологической политики к международным стандартам.

"У предприятий-загрязнителей нет никаких стимулов, чтобы усиливать внимание к экологическому вопросу. Поскольку им дешевле оплатить этот экологический налог, чем инвестировать огромные средства в эко-модернизацию. Именно поэтому, изучив опыт наших европейских партнеров, в частности Чешской республики и королевства Швеции, где созданы модели государственные партнерства ключевых отраслей промышленности и энергетики по вопросам экологической модернизации, подобную модель мы хотим ввести и в Украине", - отмечает Заружко.

Суть проекта в том, чтобы до 70% экологического налога, который начисляется каждому предприятию, можно было автоматически вернуть в случае, если предприятие провело экологическую модернизацию и доказало ее эффективность.

"Мы предлагаем изменить Бюджетный и Налоговый кодекс таким образом, чтобы у предприятий появились налоговые стимулы вкладывать деньги в долгосрочные проекты экологической модернизации. И после того, как Министерство экологии и природы проведет экспертизу и утвердит, что действительно, эта модернизация - полезна для окружающей среды Украины - до 70% от начисленного экологического налога предприятия могли сэкономить, им эти средства были возмещены. Делаться это будет в автоматическом режиме, вроде того, как это сейчас происходит с налогом на добавленную стоимость", - пояснила автор проекта.

Следует отметить, что указанная проблема обсуждалась специалистами в ходе Международного форума Innovation Market. В тексте резолюции форума отмечается, что тревожные тенденции в вопросе распределения эко-налога возникли сразу после законодательных изменений в 2015 году.

"До 2013 года - средства (полученные от эко-налога, - "Апостроф") направлялись в специальный фонд Государственного бюджета, с 2014 года - это общий фонд. С 2015 года исключена норма, которая позволяла предприятиям получать часть средств экологического налога на реализацию экологических мероприятий", - говорится в документе.

Таким образом, лишь в 2018 году более 4 миллиардов гривен налогов прошли мимо экологических мероприятий.

"Экологический налог в Украине рассматривается как фискальная функция, а не направляется на решение экологических проблем… Средства, которые тратятся на экологическое оздоровление страны, недостаточны и намного меньше размера экологического налога, который платят предприятия-загрязнители", - отмечается в выводах экспертов.

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