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​Сколько российские пропагандисты зарабатывают на YouTube: опубликовано исследование

понедельник, 10 июня 2019, 15:44
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Миллиарда просмотров и миллионы долларов поступлений от продажи рекламы получают каналы, распространяют русский дезинформацию в YouTube. Свет на деятельность российских каналов YouTube пролило исследования вашингтонского аналитического центра Omelas.

Об этом сообщает Reuters.

Среди ложных сообщений распространялись в YouTube, такими каналами, как "НТВ" и "Россия-24", например, история о том, что американский политик покрывал незаконную торговлю человеческими органами, или об экономическом провале Скандинавских стран.

Итого 26 каналов получили 9000000000 просмотров с января 2017 по декабрь 2018 года, говорится в исследовании. Еще 24 российские каналы, которые прямо не связаны с дезинформацией, получили 4 миллиарда просмотров. По оценкам исследователей, Россия могла получить от 7 до 32 миллионов долларов рекламных поступлений, если поступления распределялись по стандартной формуле YouTube.

YouTube информирует зрителей, если тот или иной канал спонсируется государством, однако, часто обозначает такие каналы с задержкой.

"Мы не относимся к государственным каналам СМИ иначе, чем к другим каналам в вопросе монетизации, если они придерживаются наших других правил", - говорит представитель YouTube Алекс Красов, сообщает Reuters.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", США проверят деятельность Facebook и Google: названа причина.

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