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В Киеве презентовали уникальный WEB-сериал "Вільні гроші": вскоре его запустят на YouTube

четверг, 07 ноября 2019, 18:08
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Вечером 6 ноября в киевском ТРЦ "Блокбастер" прошел допремьерный показ WEB-сериала "Вільні гроші" - уникальный в своем роде проект создали по заказу компании ООО "Фридом Финанс УКРАИНА". По факту это весьма увлекательный игровой фильм с интересным и непростым сюжетом, в события которого ограничено интегрирован рекламный контент. Зрителям предложат в легкой и развлекательной форме окунуться в сложный мир финансов.

"Вільні гроші" состоит из 7 последовательных серий, в основе которых - насыщенная жизненная история с элементами детектива, драмы и даже комедии. В целом же проект относится к трендовому жанру профессиональных и отраслевых сериалов - авторы не скрывают, что вдохновлялись хитами вроде "Миллиардов" и "Форс мажоров". Сериал создан по современным стандартам качества - идеальное изображение, интересные диалоги, интригующий сюжет. И вскоре он станет доступным для просмотра на YouTube.


Режиссер сериала Ирина Петрикей и маркетинг директор ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" Борис Цомая. Фото Никиты Гончарука

В состав актеров вошли Остап Ступка, Алина Коваленко ("Крепостная", "Захар Беркут"), Богдан Рубан (Eva.Stories), Михаил Кришталь ("Крепостная"), Елена Курта ("Школа"), Владислав Гончаров, Роман Муленко, Себастиан Антон. Саундтрек к сериалу написал украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара. Режиссером сериала выступила Ирина Петрикей, авторы идеи - Валерий Примост, Борис Цомая и Анастасия Остренська. Автор сценария - Валерий Примост.

"Формат художественного кино или сериала для современного бренда, понимает актуальные тренды маркетинга и рекламы - это сознательный и эффективный инструмент. Мы работаем над налаживанием тонкого, эмоционального контакта со своей аудиторией, - рассказал один из авторов идеи, маркетинг директор ООО "Фридом Финанс Украина", Борис Цомая. - Сериал - это возможность легко рассказать людям о себе, о нашем бренде, о наших идеях, желания, амбиции и даже, если хотите - чувствах и переживаниях. Это возможность показать компанию изнутри - конечно, в лучшем свете, но без "дешевых" рекламных приемов и крючков - красиво и искренне".


Фото Никиты Гончарука

Грамотность в области финансов, которую получит зритель сериала, - еще одна важная задача проекта: "Мы уверены в результате этого проекта - для нас это не прямая конверсия в растущие продажи, хотя это тоже неплохо. Мы надеемся, что сериал понравится людям, его посмотрят и порекомендуют друзьям - а если зритель еще и узнает больше о мире финансов, усилит свою финансовую грамотность - считать, что проект реализован на 100%", - добавил Цомая.


Богдан Рубан, исполнитель главной роли. Фото Никиты Гончарука


Алина Коваленко, актриса. Фото Никиты Гончарука


Пианист-виртуоз Евгений Хмара. Фото Никиты Гончарука


Елена Курта, актриса. Фото Никиты Гончарука

Работа над фильмом длилась около пяти месяцев. Уже с 11 ноября сериал будет транслироваться на YouTube канале #Investtalk.

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