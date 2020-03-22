Решила спрятаться: появились неожиданные подробности скандала вокруг Заворотнюк

В сети появились неожиданные подробности об Анастасии Заворотнюк, которая почти год борется с тяжелой болезнью, актриса могла спрятатся от проблем за недугом.

Практически сразу после того, как стало известно о болезни актрисы выяснилось, что "прекрасная няня" имеет бешеные долги. В связи с чем в российском шоу-бизнесе многие предположили, что Заворотнюк решила "спрятаться за болезнь" и переждать.

Что интересно семья актрисы так и не рассказала, что именно происходит с Заворотнюк, не подтвердив и не опровергнув факт болезни.

Позже стало известно, что против Заворотнюк было открыто несколько дел, однако из-за болезни они через время были прекращены.

Правда недавно именитый российский адвокат Сергей Жорин признался, что на самом деле денежные проблемы звезды никуда не ушли, и актриса имеет немало непогашенных долгов.

Жорин добавил, что из-за этого Заворотнюк разыскивали судебные приставы. Но потом налоговые органы оставили знаменитость в покое, закрыв некоторые дела.

Но на днях выяснилось, что за актрису снова взялись налоговики. Пока неясно, с чем именно связан такой поворот дел.

Источники из окружения актрисы признались, что семья приняла сложное для себя решение выставить на продажу шикарный особняк Анастасии Заворотнюк в Подмосковье, видимо чтобы оплатить долги.

Как сообщал "Апостроф", с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.

За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.