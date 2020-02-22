Дочь Заворотнюк отдыхает в Европе и делится в сети кадрами туристических красот

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя модель Анна Заворотнюк отправилась в туристическое путешествие в Италию, посетив уже ряд городов.

Кадрами девушка делится в Instagram-сториз.

Анна посетила некоторые достопримечательности в Риме и Флоренции. В соцсети она опубликовала, в частности, фото римского фонтана Треви, который по легендам исполняет желания, Сикстинской капеллы и Колизея. Во Флоренции российская модель посетила популярную площадь Макиавелли.

До публикации снимков из Италии Анна надолго пропала из соцсети. Последний раз она публиковала пост в своем микроблоге в ноябре 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, находится в состоянии сильной депрессии, так как не хочет верить в неизбежное.

Напомним, за время лечения актрисы местная пресса несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно ее судьбы. При этом родственники и коллеги актрисы уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.