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Дочь Заворотнюк отдыхает в Европе и делится в сети кадрами туристических красот

суббота, 22 февраля 2020, 15:32
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Фото: соцсети

Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя модель Анна Заворотнюк отправилась в туристическое путешествие в Италию, посетив уже ряд городов.

Кадрами девушка делится в Instagram-сториз.

Анна посетила некоторые достопримечательности в Риме и Флоренции. В соцсети она опубликовала, в частности, фото римского фонтана Треви, который по легендам исполняет желания, Сикстинской капеллы и Колизея. Во Флоренции российская модель посетила популярную площадь Макиавелли.

До публикации снимков из Италии Анна надолго пропала из соцсети. Последний раз она публиковала пост в своем микроблоге в ноябре 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, находится в состоянии сильной депрессии, так как не хочет верить в неизбежное.

Напомним, за время лечения актрисы местная пресса несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно ее судьбы. При этом родственники и коллеги актрисы уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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