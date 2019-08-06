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​Последних туристов уносит ветром: появились свежие фото из Крыма

вторник, 06 августа 2019, 04:40
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В сети появились печальные фото из оккупированного Крыма, где на пляжах и улицах совсем мало отдыхающих.

Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Щелкино. Ветерок сдувает последних туристов", - с сарказмом подписала блогер фото.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фотографии пустых пляжей на популярных ранее курортах в оккупированном Россией Крыму, также для сравнения было опубликовано фото из Кирилловки Запорожской области.

Напомним, ранее в интернете обнародовали грустные фото из Поповки (оккупированный Российской Федерацией Крым), где ранее проводился знаменитый фестиваль "Казантип".

Также в сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до оккупации мест оккупированного Крыма.

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