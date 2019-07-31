Обломки счастья: появились грустные фото из оккупированного Крыма

В интернете обнародовали грустные фото из Поповки (оккупированный Российской Федерацией Крым), где ранее проводился знаменитый фестиваль "Казантип".

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Местность, где ранее бурлила жизнь, выглядит заброшенной.

"Хорошее было место, плясала там от души", "Не узнать", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму туристов не прибавилось, даже в разгар сезона.

Одно из топовых российских СМИ опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала аннексии Крыма ситуация на полуострове лишь ухудшилась - цены стали неадекватно высокими, а инфраструктура и сервис остались на советском уровне. При этом Керченский мост никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

Между тем, в сети появились фото из курортного поселка Кирилловка Запорожской области, где в разгар сезона множество отдыхающих, а люди просто не помещаются на пляжах и стоят в очередях, чтобы попасть к морю.