РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

16:54
РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины
16:27
Суд отпустил на свободу подозреваемых в громком убийстве в Николаеве: скандальные подробности
16:15
Рейтинг Тимошенко продолжает расти: результаты соцопросов
16:06
В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного: фото
15:57
Страшное ДТП под Киевом: фото и новые данные о жертвах
15:36
Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля
15:27
Авто превратилось в кучу металла: первые видео смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
15:10
Меню на Новый год: что приготовить
15:08
​В Киеве наглому "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: опубликованы фото
15:04
Всадники Апокалипсиса под елочкой: в сети шутят над коллективным фото с Путиным
14:51
Для мира в Украине нужно сесть за стол переговоров - Рабинович
14:35
На США обрушился смертельный снежный шторм: фото и видео стихии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины

суббота, 29 декабря 2018, 16:54

Русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже должен будет отвечать за Андорру, Бельгию, Великобританию, Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалию, Францию и Швейцарию, а патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре - за Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Северную Корею, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины и Таиланд.

Кроме того, РПЦ решила создать епархию в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Как заявил после заседания председатель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, отныне Русская православная церковь будет "создавать свои приходы, епархии и структуры в "дальнем зарубежье" без всякой оглядки на Константинополь".

"Мы никогда не соглашались, и тем более в нынешних обстоятельствах не можем согласиться с тем, что у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское обслуживание диаспоры", - сказал он.

По его словам, теперь РПЦ будет "действовать так, будто их (Вселенского патриархата - ред.) нет вообще".

Как сообщал "Апостроф", Вселенский патриарх ответил на обвинения РПЦ в получении взятки от Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без Саакашвили: что осталось от партии Михо

Программы Евросоюза: как Украине удается выполнять свои обязательства

​Неспортивное поведение: глава Минмолодьспорта втравил свое ведомство в грандиозный скандал

Азовский кризис в разгаре: Россия будет любыми способами решать крымские проблемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: