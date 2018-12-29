РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины

Русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже должен будет отвечать за Андорру, Бельгию, Великобританию, Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалию, Францию и Швейцарию, а патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре - за Сингапур, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Северную Корею, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины и Таиланд.

Кроме того, РПЦ решила создать епархию в Испании и Португалии с центром в Мадриде.

Как заявил после заседания председатель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, отныне Русская православная церковь будет "создавать свои приходы, епархии и структуры в "дальнем зарубежье" без всякой оглядки на Константинополь".

"Мы никогда не соглашались, и тем более в нынешних обстоятельствах не можем согласиться с тем, что у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское обслуживание диаспоры", - сказал он.

По его словам, теперь РПЦ будет "действовать так, будто их (Вселенского патриархата - ред.) нет вообще".

Как сообщал "Апостроф", Вселенский патриарх ответил на обвинения РПЦ в получении взятки от Украины.