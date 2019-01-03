Тимошенко озвучила главную задачу для власти на 2019 год

Власть в 2019 году должна стать политически ответственной перед собственным народом и страной.

С такой инициативой на своей странице в Facebook выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Украинская власть в последние годы неустанно повторяет, что она проводит безумные реформы. Но все эти реформы, если отбросить спекулятивную риторику, направлены против людей. Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука и т.д. ) - это прямые последствия таких "реформ", - написала Тимошенко.

Она отметила, что в соседней Польше, которую в Украине часто называют примером проведения реформ, накануне нового года Сейм собрался на экстренное заседание, где ввел мораторий на подорожание электроэнергии для потребителей и запретил поднимать тарифы.

"Нашим "реформаторам" такой "популизм" и не снился. Срочно они собираются только на дерибан бюджетных средств. И щеголяют непопулярными реформами. Так сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективны последствия", - констатировала Тимошенко.

По ее мнению, 2019 год должен изменить "позорную ситуацию", а Украина должна получить власть, которая в своей деятельности руководствуется интересами людей.