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Источник чести, духа и воли: Тимошенко высказалась о подвиге Киборгов

среда, 16 января 2019, 17:20

Защита Донецкого аэропорта, который длился с сентября 2014 по январь 2015 года - это событие в истории нации и народа, которое можно назвать источником силы, чести, духа и воли.

Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Тимошенко в память о бессмертных украинских Киборгах.

"Эти дни стали большим подвигом украинских воинов, которые 242 дня держали оборону против российского агрессора. Держали даже тогда, когда уже даже металл и бетон аэропорта покорились законам физики и упали ... А люди стояли, и наши ребята держались ... Так была написана очень тяжелая, трагична, но чрезвычайно важная и величественная страница украинской истории", - отметила она.

Политик подчеркнула, что защитники Донецкого аэропорта изменили историю и изменили само понятие "киборг".

"Для нас теперь это не фантастический робот из голливудского фильма. Для нас Киборг - несгибаемый воин Украины. Человечнее, чем сами люди", - написала Тимошенко.

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