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В США предупредили Украину об эскалации насилия: опасный прогноз

четверг, 17 января 2019, 18:53

В 2019 году Украину может ожидать эскалация насилия в связи с попытками РФ повлиять на результаты грядущих выборов.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО, научный сотрудник в Atlantic Council Александр Вершбоу.

По его словам, Украина является потенциальной горячей точкой.

"Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы в этом году. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум - привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь", - заявил эксперт.

Вершбоу подчеркнул, что это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Украине грозит новая волна насилия: Запад может не помочь - экс-замглавы НАТО.

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