Зеленского под пиццу выдвинули кандидатом в президенты: видео

Политическая партия "Слуга народа" на свом первом заседании в понедельник, 21 января, приняла решение о выдвижении шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба артиста.

"Кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа" было выдвинуто Владимира Зеленского, художественного руководителя студии "Квартал 95", - говорится в сообщении.

Также съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины", в Центральной избирательной комиссии с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Решения были приняты единогласно.

Также Зеленский опубликовал в Facebook фото и видео со встречи, показав неформальную атмосферу съезда.

"Ланч. Пицца. Бургеры и хорошее настроение", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский объявил, что идет в президенты.